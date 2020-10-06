Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, в Жангалинском районе охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет – 100%. - Полностью автоматизирована государственная услуга» постановка на очередь и выдача направлений в дошкольные организации. В целях повышения эффективности обмена информацией в сфере образования 14 школ «Күнделік.kz" подключена к единой информационной системе. По району 8 школ оснащены кабинетами современной робототехники. Из местного бюджета выделено 2,4 млн. тенге и в Жангалинской школе-гимназии открыт IT класс. Для доступа к источникам информации все 21 школы района обеспечены 100% интернетом, - рассказали в районном отделе образования. Также стало известно, в этом учебном году по району 21 школа с 4096 учащимися, из них 18 в штатном режиме работают в охватом 2168 учащихся. А 3 школы районного центра-1063 учащихся обучаются дистанционно. - Согласно решению оперативного штаба при акиме района 1-4 классы традиционно учатся с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических требований в количестве 10-12 человек. Это Жангалинская СОШ, СОШ № 3 и Жангалинская ШГ. Все организации образования оснащены средствами индивидуальной защиты, - рассказали в отделе образования. На начало текущего учебного года качество знаний контингента обучающихся - 61,8% по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3%. - Для временного пользования малообеспеченным семьям района было выдано 60 компьютеров, 50 планшетов и дополнительно планируется предоставить 880 компьютеров, - отметили в отделе. - На развитие сферы общего образования влияет улучшение качества образования учащихся и улучшение материально-технической базы школ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.