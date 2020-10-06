Иллюстративное фото из архива "МГ" 5 октября в областном акимате прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, в области работают 182 мониторинговые группы, которые выявляют нарушения ограничительных мер со стороны западноказахстанцев. – По итогам работы мониторинговой группы за сентябрь составлено 132 протокола за нарушение требований карантина. Жители области оштрафованы на 7,7 млн тенге. Лидером по количеству выписанных штрафов является Бурлинский район - более двух миллионов тенге. Далее идет город Уральск, здесь штрафы выписаны на сумму 1,1 млн тенге. Все выявлено 89 фактов проведения массовых семейных мероприятий, еще 32 факта отсутствия средств индивидуальной защиты, в 11 случаях заведения работали в запрещенное время, - рассказал Мухамгали Арыспаев. По словам главного санитарного врача области, о проведении массовых семейных мероприятий сообщили восемь жителей ЗКО, в шести случаях уже назначены поощрения. Аким области Гали Искалиев заявил, что люди стали беспечно относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких. Особенно глава региона подчеркнул ситуацию в общественном транспорте. – Нет никакого контроля в автобусах, люди сидят без масок, им никто не делает замечание. Специалисты прогнозируют очередную волну вирусной пандемии. В развитых странах идет рост числа заболеваемости. Мы можем столкнуться с той ситуацией, которая была весной и летом. По информации пограничной службы, ежедневно границы пересекают более трех тысяч человек. Понятно, что за каждым из них мы не можем установить контроль, кто-то едет транзитом, кто-то остается в области, и каждый из них может быть носителем вируса. Поэтому риск завоза вируса из РФ очень велик. Каждый наш гражданин должен сам принимать меры по защите от коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию, не участвовать в массовых мероприятиях. К сожалению, люди часто забывают об этих элементарных правилах, тайно проводят свадьбы, поминки, прячутся. Мне рассказывают, что даже есть такие факты, когда люди заранее скидываются на сумму штрафа. Пользуются тем, что сумма штрафа небольшая, участвующие чуть ли не производят первоначальный взнос. Так делать нельзя, это недопустимо, - возмутился Гали Искалиев. Аким области отметил, что если люди не перестанут нарушать требования, в следствие чего увеличится количество заразившихся, то в области вынуждены будут снова вводить строгие ограничительные меры по закрытию объектов предпринимательства. – Перед зимой многие предприниматели останутся без выручки. Все должны понимать, что такого нельзя допускать. Мы забыли то, что было летом, - добавил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.