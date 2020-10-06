Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Актюбинской области, 1 октября в полицию обратились представители одного из ТОО с заявлением о мошенничестве. - В марте этого года 41-летний актюбинец под предлогом продажи спецтехники- бульдозера, экскаватора, самосвала завладел предоплатой, получив от ТОО крупную сумму денег - 5,5 млн тенге. Однако обещанную технику он не предоставил. Мужчина был задержан и признался в содеянном. После чего был отпущен под подписку о невыезде, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.