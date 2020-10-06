Коронавирусы - это РНК, содержащая вирус, способный инфицировать человека и некоторых животных. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Входными воротами возбудителя являются верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, также по системному кровотоку может привести к поражению головного мозга. Наиболее распространенным клиническим проявлением является двухсторонняя пневмония. Вирус COVID-19 достаточно устойчив к окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Вирус сохраняется в аэрозолях до трех часов, на медных поверхностях — до четырех часов, на картоне — 24 часа, и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали. Во внешней среде коронавирус погибает при +33 °С за 16 часов, при +56 °С - за 10 минут. Ученые выяснили, что вирус, может оставаться жизнеспособным в воздухе до трех часов. Коронавирусы в воде живут до 9 суток. Для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение «кварцевыми лампами». Но время уничтожения вируса УФ-лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут. Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет в лиофилизированном состоянии (при +4 °С), в замороженном состоянии (при −70 °С).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, в регионе первые случаи COVID-19 были зарегистрированы начиная с 29 марта. Все они были завозными. Инфекция была обнаружена у граждан, работавших в России, транзитных водителей, граждан Узбекистана. – Практически с апреля по июнь все случаи были завозные, с июня пошли массовые заражения среди населения области. Это совпало с моментом снятия карантина и послабления ограничений. Люди вышли на улицы, толпами гуляли, посещали магазины, парки, при этом не соблюдали санитарные меры защиты в общественном транспорте, ходили в гости, проводили свадьбы, банкеты и другие массовые мероприятия. Проводимые рейды мониторинговых групп позволяли выявлять нарушения. Однако, несмотря на все эти запреты и предостережения, заражение пошло, - отметил Болатбек Каюпов. Другой составляющей роста CОVID-19, по словам главы облздрава, стали демобилизованные вахтовики с месторождения Тенгиз. В мае люди, работающие вахтовым методом в компании «Тенгизшевройл» и ее подрядных организациях, были демобилизованы с месторождения в места постоянного проживания. Более 2,7 тысячи жителей нашей области вернулись обратно в регион. Как оказалось, большая часть из них были инфицированы COVID-19. У 118 вахтовиков был положительный результат ПЦР-тестирования и они были размещены в карантинные стационары. – К сожалению, в Уральске были инциденты нарушения требований стационарного и карантинного режима именно вахтовиками. В результате это привело к росту количества заболевших и стало стартом уже внутреннего заражения CОVID-19 жителей ЗКО. Проводя анализ прошедшего периода, считаем, что именно неверие людей, беспечность, безответственное отношение к соблюдению санитарного режима привело к тому, что среди населения началось массовые заражения. Пик заболеваний пришелся на июнь-июль. Статистика показывает, что именно тогда число распространения заражений увеличилось среди жителей региона. Большая часть среди заболевших были уже не приезжие граждане, а местное население. Большой наплыв пациентов, когда вызовы скорой помощи доходили до 1400 в сутки, и мы испытали настоящие трудности. Чисто физически было невозможно охватить разом всех заболевших. На тот момент для усиления работы, кроме станции скорой помощи, оснащение которой составляет 63 автомашин, организовали при городских поликлиниках 123 мобильные бригады неотложной помощи, которые обслуживали граждан, находящихся на амбулаторном лечении, - рассказал Болатбек Каюпов. Стоит отметить, что с начала пандемии в области умерли 109 человек от коронавирусной инфекции и с начала года 214 человек от пневмонии. По словам Болатбека Каюпова, особенному риску подвержены пожилые люди. Уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. Из 109 умерших в Западно-Казахстанской области, 70% составили пожилые люди. – Однако, хочу обратить внимание – как бы мы не готовились, сколько бы стационаров не увеличивали и не оснащали, пока граждане не будут осознанно подходить к ситуации и беречь себя и близких, нам тяжелых последствий не избежать! Дальнейшее игнорирование со стороны населения санитарных мер приведет к введению режима «жесткого карантина». Граждане должны понимать всю серьезность ситуации и осознанно выполнять требования карантинного режима, ради блага общества, иметь солидарную ответственность за собственное здоровье и за здоровье родных и близких. Несмотря на колоссальную работу, проведенную в сфере здравоохранения и в других госорганах, стабилизация ситуации невозможна, если не будет вовлеченности всего общества в противоэпидемические мероприятия, - отметил глава облздрава.