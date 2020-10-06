Коронавирусы - это РНК, содержащая вирус, способный инфицировать человека и некоторых животных. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Входными воротами возбудителя являются верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, также по системному кровотоку может привести к поражению головного мозга. Наиболее распространенным клиническим проявлением является двухсторонняя пневмония. Вирус COVID-19 достаточно устойчив к окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Вирус сохраняется в аэрозолях до трех часов, на медных поверхностях — до четырех часов, на картоне — 24 часа, и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали. Во внешней среде коронавирус погибает при +33 °С за 16 часов, при +56 °С - за 10 минут. Ученые выяснили, что вирус, может оставаться жизнеспособным в воздухе до трех часов. Коронавирусы в воде живут до 9 суток. Для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение «кварцевыми лампами». Но время уничтожения вируса УФ-лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут. Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет в лиофилизированном состоянии (при +4 °С), в замороженном состоянии (при −70 °С).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
