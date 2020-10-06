Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области отмечают, что для предотвращения данного преступления хозяевам скота необходимо предпринимать все меры предосторожности, чтобы защитить свое имущество. - В основном в фактах скотокрадства отчасти виновны сами хозяева, которые отпускают животных на вольные выпасы, не снабжают средствами отслеживания или другой защиты, - отметили в ведомстве. Так, 25 сентября в Мартукском районе с пастбища пропало более 100 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего главе крестьянского хозяйства. - Выяснилось, что пастух, находясь в нетрезвом состоянии, уснул и не заметил пропажу скота. Около недели хозяин животных своими силами проводил поиски, после чего обратился в полицию. В районном отделе полиции незамедлительно были созданы две оперативно-поисковые группы, которыми во время поисковых мероприятий в 25-30 км от районного центра были обнаружены 49 голов овец. Поиски остального скота продолжаются, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. С начала года в Актюбинской области было зарегистрировано 101 факт скотокрадства, из них раскрыта только половина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.