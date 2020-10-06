Такое количество педагогов было трудоустроено в этом году для решения проблемы нехватки кадров. По словам акима Казталовского района Альберта Есалиева, молодые педагоги обеспечены всем необходимым. Кроме того, для работы созданы все условия. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, были рассмотрены несколько форматов обучения. В четырех школах уроки ведутся в дистанционном режиме, в остальных школах - на традиционной очной основе. - Из 293 выпускников 102 были удостоены вузовских грантов. 28 школьников нашего района стали обладателями знака "Алтын белгі". В этом году проводится реконструкция школ, которые ранее были признаны аварийными. Это школа имени А. Оразбаевой в селе Сарыкудук. Школа будет сдана в эксплуатацию в этом году. 660 учеников школы будут обеспечены новыми, современными условиями для получения образования, - сообщил аким района. Кроме того, в селе Болашак в средней школе имени А. Байтурсынова, где обучается 461 школьник, проведен капитальный ремонт на 396 миллионов тенге. Школа имени А. Хусаинова на 108 мест в селе Жулдыз также признана аварийной. На строительные работы подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость проекта - 478 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.