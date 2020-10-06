У прибывших требуют справку ПЦР об отсутствии COVID-19. Такого документа у них нет, поэтому на территорию Казахстана их не пускают. - Мы стоим с ночи, голодные холодные, есть дети. Чья это вина? - возмущаются водители. Замакима Мартукского района Асмас Сылыкбаев объясняет им, что ночью на границе было большое скопление машин, у всех требовали справки об отсутствии COVID-19, вышло постановление главного санитарного врача. Поскольку идет пересменка экипажа, придется ждать. Как сообщила главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева, теперь все, кто прибывает из-за границы, должны предоставлять справку ПЦР, что у них нет коронавирусной инфекции. Если такой справки нет, приезжающих отправят в карантинные центры, где граждан РК бесплатно обследуют на КВИ. Карантинных стационаров - 3: на автопереходе в Алимбете на 40 мест, в Актобе в общежитии медуниверситета на 400 мест и в Жайсане на 100 мест, но пока он не готов. Как выяснилось позже, 68 приезжих из-за границы привезли в карантинный центр Актобе, их обследуют на коронавирус. Приезжие в карантинном центре будут находиться двое суток. При отрицательном результате их отпустят, при положительном решение будут принимать врачи. Отправленных из аэропорта на карантин пассажиров пока нет. Рейс из Турции ожидается вечером 7 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИППосмотреть эту публикацию в Instagram
Вам может быть интересно
Кармические встречи: 3 знака зодиака, которых ждет особенная весна
Астрологические прогнозы указывают на то, что грядущая весна принесет с собой особую энергетику. Для некоторых знаков это будет не просто се...
Казахстанец получил 7 лет тюрьмы за вымогательство 20 млн тенге у зятя
По материалам дела, история началась ещё в марте 2022 года.
В Казахстане назначили дату референдума по новой Конституции
Голосование назначено на 15 марта.
Мороз и небольшой снег: какой будет погода на западе Казахстана 12 февраля
Завтра ночные и утренние часы будут особенно холодными, а на дорогах возможна гололедица и туман.
Изнасилование 5-летней девочки в ЗКО: в полиции рассказали как проводилось расследование
В ЗКО мужчину приговорили к пожизненному сроку за преступление против ребенка.
Новостройки по госпрограмме в Атырау пошли трещинами спустя пять лет
Десятки семей рискуют остаться без жилья.
Курс доллара продолжает снижаться
По итогам торгов курс американской валюты составил 490,58 тенге.
Казахстанец поссорился с женой из-за переписки и оказался в суде
В Жамбылской области суд рассмотрел дело об административном правонарушении в сфере семейно-бытовых отношений.
Более миллиарда тенге потратят на проект по переработке отходов в Атырауской области
Всего планируют запустить пять проектов.