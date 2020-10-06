Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????? ?????? - ???????? ????? (@zello_aktobe) 6 Окт 2020 в 12:03 PDT

У прибывших требуют справку ПЦР об отсутствии COVID-19. Такого документа у них нет, поэтому на территорию Казахстана их не пускают. - Мы стоим с ночи, голодные холодные, есть дети. Чья это вина? - возмущаются водители. Замакима Мартукского района Асмас Сылыкбаев объясняет им, что ночью на границе было большое скопление машин, у всех требовали справки об отсутствии COVID-19, вышло постановление главного санитарного врача. Поскольку идет пересменка экипажа, придется ждать. Как сообщила главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева, теперь все, кто прибывает из-за границы, должны предоставлять справку ПЦР, что у них нет коронавирусной инфекции. Если такой справки нет, приезжающих отправят в карантинные центры, где граждан РК бесплатно обследуют на КВИ. Карантинных стационаров - 3: на автопереходе в Алимбете на 40 мест, в Актобе в общежитии медуниверситета на 400 мест и в Жайсане на 100 мест, но пока он не готов. Как выяснилось позже, 68 приезжих из-за границы привезли в карантинный центр Актобе, их обследуют на коронавирус. Приезжие в карантинном центре будут находиться двое суток. При отрицательном результате их отпустят, при положительном решение будут принимать врачи. Отправленных из аэропорта на карантин пассажиров пока нет. Рейс из Турции ожидается вечером 7 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.