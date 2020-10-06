Однако озвучивать, на сколько просят повысить действующий тариф для населения, в АО "КазТрансГаз Аймак" не стали, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 6 октября, в здании ЗКОФ АО "КазТрансГаз Аймак" прошли общественные слушания по утверждению тарифа на транспортировку товарного газа по распределительным системам на 2021-2025 годы. Принять участие в слушаниях пришли около 20 жителей города. Как рассказала руководитель экономического отдела ЗКОФ АО "КазТрансГаз Аймак" Айсулу Ихсангалиева, предприятие осуществляет транспортировку и реализацию товарного газа и оказывает сервисные услуги.
– Протяженность эксплуатируемых газопроводов составляет более 7,7 тысячи км. За восемь месяцев этого года объемы транспортировки газа составили 435 млн кубометров. Количество газифицированных абонентов составляет более 184 тысяч, в том числе 179 тысяч абонентов из числа населения. В этом году в местный бюджет оплачено 166 млн тенге в качестве налога. Действующий тариф на регулируемую услугу по транспортировке газа был утвержден в 2016 году сроком на пять лет. 30 июня наше предприятие подало заявку на утверждение нового тарифа, 3 ноября будет принято окончательное решение, а 1 января следующего года будет введен в действие новый тариф, - рассказала Айсулу Ихсангалиева.
Выяснилось, что за счет повышения тарифа на транспортировку газа предприятие планирует реализовать инвестиционный проект, заменить 55 км надземного и подземного газопровода и 142 газорегуляторных шкафных пункта.
– Реконструкция участков газопроводов позволит уменьшить периодичность обхода и расходы на эксплуатацию, увеличить срок их службы и безаварийной эксплуатации. Выполнение инвестиционной программы позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на распределительных газопроводах, тем самым повысит надежность системы газоснабжения, обеспечит бесперебойное снабжение газом областного центра и прилегающих населенных пунктов. Озвучить конечный тариф на газоснабжение с 2021 года мы не можем, так как тариф будет дифференцированным, - заявила Айсулу Ихсангалиева.
Однако собравшихся людей не воодушевила такая перспектива. Присутствующие заявили, что против повышения тарифа на газоснабжение, более того, люди отметили, что тариф должен не повышаться, а наоборот, снижаться.
– В нашей области добывается почти 50% всего газа по республике. Разговоров о повышении тарифа, в принципе, быть не должно. Почему вы планируете провести ремонт участков газопровода за счет народа? Вы сами должны решать свои проблемы. Выясняется, что газ вы покупаете у России, а у них цены не повысились. Получается, вы хотите улучшить состояние ваших систем газопровода за наш счет? Все долги вешаете на народ, а прибыль забирает руководство, - возмутились жители города.
Блогер Аскар Шайгумаров отметил, что вслед за повышением цены на газ повыситься стоимость и других услуг.
– Тариф не должен повышаться, он должен снижаться, так как цены на энергоносители в мире упали в 2-3 раза. Под нами целое море газа, и мы, как жители ЗКО, должны получать газ по низкой цене, поскольку все экологические выбросы производятся у нас, последствия сказываются на нас, портится экология. В Актобе, Атырау и Актау цены на газ намного ниже. Сейчас вы поднимите цены на газ, и следом за вами все поднимут тариф. Вы не смотрите в сторону народа, создаете социальное напряжение, - заявил Аскар Шайгумаров.
– Ни о каком повышении тарифа не должно быть и речи. Нужно повышать уровень жизни людей, снимать социальное напряжение. Почему вы раньше не ремонтировали свои трубопроводы? - возмутился житель города Булатжан Журмухамбетов.
И.о. руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова подчеркнула, что окончательное решение будет озвучено 6 ноября.
Напомним,
в этом году в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО поступили заявки на утверждение предельных тарифов на 2021 год от субъектов естественных монополий: ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», АО «Западно-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», АО «КазТрансГазАймак», ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз», АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», АО «Аксайжылукуат» и уведомление от ТОО «Батысэнергоресурсы».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА