На перекрестке столкнулись КамАЗ и ВАЗ 2108. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате ДТП водитель ВАЗ-2108 с различными травмами госпитализирован в больницу, а женщина-пассажир от полученных телесных повреждении скончалась на месте. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В полиции также отметили, что за 9 месяцев 2020 года на дорогах области зарегистрировано 213 фактов дорожно-транспортных происшествии, в которых погибло 50 и 251 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб и 31 получили травмы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.