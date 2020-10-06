Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Жангалинского района Наурызбая Карагойшина, основным направлением экономического развития района является животноводство. - На сегодняшний день в 9 сельских округах работают 518 крестьянских хозяйств. В целом по району стабильно растет поголовье скота. В настоящее время выращивается 70919 голов крупного рогатого скота, 182028 голов овец и коз, 27960 голов лошадей и 659 голов верблюдов. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 8 месяцев 2020 года составил 8122 млн.тенге, - рассказал Наурызбай Карагойшин. По словам акима района, одной из главных целей развития животноводства является племенное животноводство. В этом направлении активно ведутся работы по району. - В 2017 году 29 крестьянских хозяйств занимаются разведением племенного скота, в 2020 году 46 крестьянских хозяйств занимаются разведением племенного скота. Товаропроизводители района в целях племенного животноводства за последние три года закупили у отечественных и соседней Российской Федерации 3584 голов крупного рогатого скота, 426 голов овец, 56 голов лошадей. Кроме того, в 2018-2020 годах крестьянским хозяйствам было выделено 2,2 млрд.тенге, сумма субсидий составила 2,4 млрд.тенге выдано льготное кредитование в тенге, - рассказал Карагойшин. В результате данной государственной поддержки крестьянскими хозяйствами района приобретено более 300 сельхозтехники, установлено более 200 панельных солнечных батарей, 10 штук электронных пастухов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.