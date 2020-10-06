Затерянный в Атырау гражданин Таджикистана Бобораджаб Джавлиев вернулся в свой родной Душанбе, сообщает "Ак Жайык". Пропавший 18 лет назад иностранец нашелся в Атырау Бобораджаб Джавлиев Долгая была эта дорога домой. И нужно отметить, это произошло благодаря усилиям жителя Атырау Леонида Демяшева. Тогда Леонид помог ему с жильем и лечением, когда несколько лет назад его нашли на улице избитого, с сотрясением мозга, без памяти и документов. Потом он кое-что вспомнил, Леонид начал искать его родственников через СМИ – и они откликнулись. После публикации полиция Атырау приступила к оформлению документов и направила запрос в Генеральное консульство Таджикистана в Алматы для получения справки об установлении личности Джавлиева и его таджикистанском гражданстве. Через некоторое время с Леонидом Демяшевым связались из посольства Республики Таджикистан в Нур-Султане с просьбой отправить его в столицу, чтобы затем посадить на авиарейс Нур-Султан-Душанбе. Но тогда действовали карантинные ограничения, до столицы дороги не было. И вот недавно после снятия запрета посольство снова вышло на Леонида с просьбой отправить Бобораджаба - уже в Алматы, чтобы тот успел сесть на самолет, который 29 сентября вылетал в Душанбе. Леонид так и сделал, купил билет на поезд в Алматы и 25 сентября проводил Бобораджаба до самого вагона, препоручив проводнику. Однако, как рассказывает Леонид, 29 сентября в международном аэропорту Алматы его остановили пограничники, обнаружив ошибки в документах. После того, как документы были приведены в порядок, его перевезли на территорию Таджикистана через границу между Туркестанской областью и Узбекистаном. До Туркестана он ехал на поезде, а на границе с Узбекистаном его ждал автобус, предназначенный для вывоза граждан Таджикистана из-за границы. В Душанбе Бобораджаб прибыл 3 октября и был закрыт на карантин. Об этом сообщил его сосед Максим Курбанов, который живет рядом с его семьей в Душанбе и владеет русским языком. С родными нам связаться не удалось. По словам Максима, 5 октября вечером им сообщили, что Бобораджабу разрешено идти домой, и родственники поехали его встречать. Мы попросили Максима немного рассказать о Бобораджабе. -У Бобораджаба два сына, оба уже взрослые. Старший сын инвалид, младший в армии, - говорит Максим. - У него 7 братьев, 3 сестры. В 2001 году уехал на заработки за пределы страны, до 2013 года поддерживал связь,  а потом исчез. И вот теперь родные поехали его встречать из карантина. Для них это большая радость, - отметил Максим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  