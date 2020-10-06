Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов, на сегодняшний день работы ведутся на 41 объекте. На трёх объектах, один из которых является переходящим - они приостановлены, на четырёх объектах - завершены, остальные находятся в работе. - Наблюдается медленный темп работы по шести объектам таких предприятий, как ТОО «КазСтройГарант», ТОО «Разак», ТОО «Иском». На девяти объектах еще не приступили к работам по устройству асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, мы выезжали на объекты по жалобам населения в соцсетях. Наши специалисты совместно с сотрудниками проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" составили график выездов на дороги областного и районного значения, - рассказал Бауыржан Айтмагамбетов. Проблемными участками он назвал дорогу по улице Свободная, подрядчиком является ТОО "Астрадор". Здесь, по его словам, ремонтные работы продвигаются медленно, тротуары до конца не уложены. - ТОО "КазСтройГарант" по улице Жумалиева не ведутся ремонтные работы, они только установили поверхность тротуаров и завезли щебень. Здесь возможен срыв выполнения работы. По улице Ярославской также есть проблемы, там тоже ремонт не ведётся. По улицам Жаксыгулова и Хусаинова ТОО "Розак" не ведёт запланированную работу, основания не подготовлены, асфальт не уложен, - сообщил Бауыржан Айтмагамбетов. По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, изначально стоял вопрос о расторжении контракта с подрядчиками, которые по той или иной причине работают медленно или вовсе не работают. - Но учитывая сезон, мы бы просто не успели завершить работы. Мы провели объезд, и только после этого началась более-менее положительная динамика, подрядчик начал завозить ПГС. Строители немного мобилизовались, и ситуация улучшается. Если в ближайшую неделю прогресса не будет, то встанет вопрос о полном изъятии контракта, - заявил Асхат Кульбаев. Руководитель центра качества дорожных активов Санжар Кабышев отметил, что по объекту "Капитальный ремонт улицы Оракбаева" ремонтными работами занимается ТОО "Иском". - На участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Завокзальный тупик на асфальтобетонном покрытии наблюдается шелушение, вокруг канализационного люка не обеспечен водоотвод. Кроме этого, 15 сентября наши специалисты выявили, что строители укладывали асфальт во время дождя, что является технологическим нарушением. По объекту "Капитальный ремонт улицы Жанибекской от улицы Гагарина до магазина "Стройбат" генеральный подрядчик ТОО "ШамШин" не представил акт работ по устройству земляного полотна. Наши замечания в процессе устранения. Однако по капитальному ремонту улицы Молдагуловой от улицы Петровского до улицы Курмангазы до сих пор не устранены замечания, дефекты все те же. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен был заменить верхний слой дорожного покрытия, - заявил Санжар Кабышев. Кроме этого, Санжар Кабышев отметил, что на некоторых участках наблюдается слабый контроль инженерной службы и из-за этого выявляются такие нарушения. По его словам, службы технического надзора в некоторых местах также слабо работают. - Если будут и дальше выявляться серьёзные недоделки, то мы будем принимать меры вплоть до недопущения их к следующему объекту, - отметил Санжар Кабышев. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что некоторые организации взяли большой объем работ. - Некоторые набрали много объёма, это и подрядные организации, и технический надзор, проектировщики. Основной объем забрали 3-4 компании. Как они все успевают? Ведь они должны на каждом объекте проверять работу. Несколько компаний надо лишить лицензии, прямо с фамилиями специалистов, составить список недобросовестных, чтоб они больше не могли участвовать в государственных проектах. Осень наступила, дожди начинаются, скоро будет холодно, а вы мне говорите, что кто-то всего 8% работы выполнен, кто-то - 10%, а кто-то и вовсе 0%. Сейчас минимум должно быть 70-80% выполнения. Когда они собираются класть дорогу? Зимой? Вы узнавайте, в чем проблема. В этом году мы выделили большие деньги на ремонт городских дорог, соответственно будем требовать качественные дороги. Пусть делают качественно и в срок. А те компании, которые не будут это выполнять, лишатся лицензии, - резюмировал Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.