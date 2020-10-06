Отопительный сезон в городе начался 6 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске отопление включат раньше из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в настоящее время тепловые сети жилищно-коммунального хозяйства готовы к зиме. Согласно поручению акима города, начат подогрев воды. - Решением областного оперативного штаба, несмотря на теплую погоду, отопительный сезон начался досрочно, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди населения города. Отметим, что подача тепла в социальные объекты Уральска идет с 18 сентября на основании предварительных заявок, - рассказали в пресс-службе акима города. Напомним, 5 октября на заседании оперштаба в акимате ЗКО аким Уральска заявил, что все готово к началу отопительного сезона в городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.