В ЗКО и СКО погашена задолженность работодателей по зарплате – МЗСР РК

Иллюстративное фото с сайта mln.kz В Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками. В связи с этим Министерство здравоохранения и социального развития РК проводит регулярный мониторинг рисков возникновения трудовых конфликтов, передает BNews.kz. «С начала этого года в Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками, также увеличилось и число предприятий несвоевременно оплачивающих труд работников с 16 до 33. За указанный период задолженность по заработной плате ув