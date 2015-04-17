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В ЗКО и СКО погашена задолженность работодателей по зарплате – МЗСР РК

Иллюстративное фото с сайта mln.kz В Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками. В связи с этим Министерство здравоохранения и социального развития РК проводит регулярный мониторинг рисков возникновения трудовых конфликтов, передает BNews.kz. «С начала этого года в Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками, также увеличилось и число предприятий несвоевременно оплачивающих труд работников с 16 до 33. За указанный период задолженность по заработной плате ув
Marat
В ЗКО и СКО погашена задолженность работодателей по зарплате – МЗСР РК
Иллюстративное фото с сайта mln.kz
Иллюстративное фото с сайта mln.kz
 Иллюстративное фото с сайта mln.kz В Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками. В связи с этим Министерство здравоохранения и социального развития РК проводит регулярный мониторинг рисков возникновения трудовых конфликтов, передает BNews.kz. «С начала этого года в Казахстане отмечается рост задолженности по заработной плате со 106 до 365,4 млн тенге перед 1,7 тыс работниками, также увеличилось и число предприятий несвоевременно оплачивающих труд работников с 16 до 33. За указанный период задолженность по заработной плате увеличилась в Актюбинской (с 15,4 до 58,1 млн тенге), Алматинской (до 36,4 млн тенге), Восточно-Казахстанской (с 4,3 до 47 млн тенге), Жамбылской (до 8,8 млн тенге), Карагандинской (с 11,7 до 59,4 млн тенге), Кызылординской (с 1,7 до 42,1 млн тенге), Мангистауской (с 14,6 до 37,7 млн тенге) областях и г. Алматы (с 12,5 до 64,4 млн тенге)», - говорится в сообщении пресс-службы МЗСР РК. Как отмечается в ведомстве, вместе с тем, снизилась задолженность по заработной плате в Акмолинской (с 17,7 до 7,6 млн тенге), Костанайской (с 17,5 до 1,5), Южно-Казахстанской (с 3 до 2,431 млн тенге) областях. В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, где в прошлом году размер задолженности составлял 4,7 и 3,2 млн тенге соответственно, на сегодняшний день задолженности по заработной плате нет. «По всем предприятиям были приняты меры реагирования: передача материалов в специализированные межрайонные экономические суды, возбуждение в отношении некоторых руководителей административных и уголовных дел», - сообщили в МЗСР РК. Напомним, специалистами МЗСР РК совместно с местными исполнительными органами на регулярной основе ведется мониторинг рисков возникновения трудовых конфликтов, сокращения и высвобождения работников и своевременности оплаты труда.

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