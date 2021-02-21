Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, для снижения расходов в регионе начали заказывать услуги с трёхгодичным финансированием. - Это позволит снизить коррупцию, заключать долгосрочные и стабильные контракты для подрядчиков, сэкономить время и средства. К примеру, если на установку видеонаблюдения по городу было запланировано затратить 2,3 миллиарда тенге, сейчас это обошлось бюджету области в 3 раза дешевле, при этом в эту стоимость входит трёхлетнее обслуживание видеокамер, - пояснил аким ЗКО. - Также с целью повышения эффективности бюджетных средств и снижения коррупционных рисков в этом году в регионе начали централизацию госзакупок подведомственных организаций четырех управлений. Со слов главы области, в ЗКО сокращены расходы более чем на 1 миллиард тенге на проведение имиджевых мероприятий в трехлетнем бюджете. К тому же сэкономленные средства были направлены на решение самых актуальных социальных проблем региона. Аким ЗКО отметил, что жители города неоднократно поднимали вопрос строительства новой тюрьмы в Зачаганске. - С учетом интересов жителей достигнута договоренность с МВД о передаче недостроенного здания СИЗО в коммунальную собственность. Тюрьма строиться не будет, готовится решение по использованию объекта, идет поиск инвесторов, - заявил глава области и предложил западноказахстанцам поделиться идеями, что можно открыть в здании несостоявшегося режимного учреждения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.