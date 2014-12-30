Иллюстративное фото с сайта www.yuga.ru Иллюстративное фото с сайта www.yuga.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА. - В связи с ухудшением погодных условий с 18.00 30 декабря закрыты все выезды из Уральска, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - На всех постах дежурят дорожные полицейские. Нужно отметить, что не выпускают за пределы города только общественный транспорт и большегрузные машины. Также Нуртай ЛЕЗОВ посоветовал всем водителям воздержаться от поездок за город и дождаться благоприятной для этого погоды.