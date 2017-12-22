Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора ЗКОФ АО "ЕНПФ" Гульмиры РАШЕВОЙ, с 1 июля 2018 года базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа и от участия в пенсионной системе. - С 1 июля 2018 года 54% от размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий год (15273 тенге), будут получать те, кто имеет стаж участия в пенсионной системе 10 и менее лет, - рассказала Гульмира РАШЕВА. Стоит отметить, что за каждый год трудового стажа свыше 10 лет будет добавляться еще 2% от размера прожиточного минимума. - То есть при стаже 33 года можно получать максимальный размер базовой пенсии от прожиточного минимума - 28284 тенге, - пояснил Гульмира РАШЕВА.