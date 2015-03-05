В ЗКО капитана полиции приговорили к 6 годам колонии за смерть сельчанина

Сегодня, 5 марта, суд №2 Зеленовского района признал виновным помощника участкового Приурального ОП, капитана полиции Эдика ГАББАСОВА в совершении преступления. Напомним, 6 января этого года примерно в 23.00 Эдик ГАББАСОВ 1972 г.р., вернувшись домой, обнаружил на полу потерпевшего БИГУНА в состоянии алкогольного опьянения, который помогал осужденному по хозяйству. В ходе словесного конфликта Эдик ГАББАСОВ нанес потерпевшему многочисленные телесные раны, в том числе и в область головы, причинив тем самым потерпевшему тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. - Эдик