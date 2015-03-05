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Происшествия

В ЗКО капитана полиции приговорили к 6 годам колонии за смерть сельчанина

Сегодня, 5 марта, суд №2 Зеленовского района признал виновным помощника участкового Приурального ОП, капитана полиции Эдика ГАББАСОВА в совершении преступления. Напомним, 6 января этого года примерно в 23.00 Эдик ГАББАСОВ 1972 г.р., вернувшись домой, обнаружил на полу потерпевшего БИГУНА в состоянии алкогольного опьянения, который помогал осужденному по хозяйству. В ходе словесного конфликта Эдик ГАББАСОВ нанес потерпевшему многочисленные телесные раны, в том числе и в область головы, причинив тем самым потерпевшему тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. - Эдик
gorod
В ЗКО капитана полиции приговорили к 6 годам колонии за смерть сельчанина
Сегодня, 5 марта, суд №2 Зеленовского района признал виновным помощника участкового Приурального ОП, капитана полиции Эдика ГАББАСОВА в совершении преступления.
zelensud1
zelensud1
 Напомним, 6 января этого года примерно в 23.00 Эдик ГАББАСОВ 1972 г.р., вернувшись домой, обнаружил на полу потерпевшего БИГУНА в состоянии алкогольного опьянения, который помогал осужденному по хозяйству. В ходе словесного конфликта Эдик ГАББАСОВ нанес потерпевшему многочисленные телесные раны, в том числе и в область головы, причинив тем самым потерпевшему тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. - Эдик ГАББАСОВ 1972 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч. 3 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщила судья Зеленовского районного суда № 2 Александра СИДОРОВА. - Ему назначено наказание с учётом требования ст. 55 ч. 3 УК РК в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также, по словам судьи, на основании ст. 49 части 1 УК РК осужденный Эдик ГАББАСОВ лишен звания капитана полиции. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Кроме этого, вынесено частное постановление в адрес начальника ДВД ЗКО о проведении надлежащей работы воспитательного характера с личным составом зеленовского РОВД.
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