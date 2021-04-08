В ЗКО мужчина шантажировал интимными видеороликами бывшую супругу

Таким образом подозреваемый пытался вернуть возлюбленную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото elements.envato. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 4 апреля в полицию обратилась 32-летняя жительница ЗКО, которая заявила о незаконном распространении ее интимных видео и фотографий. - Как выяснилось, ее пикантные фото и видео распространял ее бывший муж. Таким образом он шантажировал женщину и пытался вернуть, - отметили в пресс-службе ведомства. - В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографичес