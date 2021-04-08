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Социум

В ЗКО мужчина шантажировал интимными видеороликами бывшую супругу

Таким образом подозреваемый пытался вернуть возлюбленную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото elements.envato. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 4 апреля в полицию обратилась 32-летняя жительница ЗКО, которая заявила о незаконном распространении ее интимных видео и фотографий. - Как выяснилось, ее пикантные фото и видео распространял ее бывший муж. Таким образом он шантажировал женщину и пытался вернуть, - отметили в пресс-службе ведомства. - В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографичес
Кристина Кобина
В ЗКО мужчина шантажировал интимными видеороликами бывшую супругу
Таким образом подозреваемый пытался вернуть возлюбленную, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мужчина шантажировал интимными видеороликами бывшую супругу в ЗКО
Мужчина шантажировал интимными видеороликами бывшую супругу в ЗКО
Фото elements.envato. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 4 апреля в полицию обратилась 32-летняя жительница ЗКО, которая заявила о незаконном распространении ее интимных видео и фотографий. - Как выяснилось, ее пикантные фото и видео распространял ее бывший муж. Таким образом он шантажировал женщину и пытался вернуть, - отметили в пресс-службе ведомства. - В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". К слову, подозреваемому грозит уголовная ответственность: штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, а также ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Стоит отметить, что непристойные видеоролики бывший муж успел отправить лишь родственникам потерпевшей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
видео шантаж

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