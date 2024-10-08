В ЗКО на границе с Россией могут возникнуть пробки

В телеграмм-канале комитета госдоходов РК сообщили, что с седьмого октября на российском автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала", начнётся капремонт дороги на полосе для грузового транспорта.

В телеграмм-канале комитета госдоходов РК сообщили, что с седьмого октября на российском автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала", начнётся капремонт дороги на полосе для грузового транспорта.