В ЗКО на границе с Россией могут возникнуть пробки

В телеграмм-канале комитета госдоходов РК сообщили, что с седьмого октября на российском автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала", начнётся капремонт дороги на полосе для грузового транспорта.
— В связи с проведением ремонта возможны ограничения пропускной способности на пункте пропуска. Завершение работ запланировано на 31 октября. Просим учитывать данную информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Таскала", — сказано в сообщении.