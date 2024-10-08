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Социум

В ЗКО на границе с Россией могут возникнуть пробки

В телеграмм-канале комитета госдоходов РК сообщили, что с седьмого октября на российском автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала", начнётся капремонт дороги на полосе для грузового транспорта.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО на границе с Россией могут возникнуть пробки

В телеграмм-канале комитета госдоходов РК сообщили, что с седьмого октября на российском автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска "Таскала", начнётся капремонт дороги на полосе для грузового транспорта. 

— В связи с проведением ремонта возможны ограничения пропускной способности на пункте пропуска. Завершение работ запланировано на 31 октября. Просим учитывать данную информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Таскала", — сказано в сообщении.

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