В ЗКО начали применять новый метод очистки водонапорных скважин

Жители области зачастую жалуются на грязную воду из водопровода. Для того, чтобы решить эту проблему ТОО «Батыс су арнасы» начали плановую очистку водозаборных скважин. При этом в текущем году для этого стали применять новый метод. Гидродинамическая очистка скважин — совершенно новый метод очистки, который совсем недавно начали применять в Казахстане. Он позволяет не только увеличить объем подачи воды, но и сэкономить электроэнергию. К примеру, если скважина давала 20 кубических метров воды в час, то после данной процедуры объем увеличится в два, а то и в три раза. По словам специалистов, в ра