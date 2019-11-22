Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО начали применять новый метод очистки водонапорных скважин

Жители области зачастую жалуются на грязную воду из водопровода. Для того, чтобы решить эту проблему ТОО «Батыс су арнасы» начали плановую очистку водозаборных скважин. При этом в текущем году для этого стали применять новый метод. Гидродинамическая очистка скважин — совершенно новый метод очистки, который совсем недавно начали применять в Казахстане. Он позволяет не только увеличить объем подачи воды, но и сэкономить электроэнергию. К примеру, если скважина давала 20 кубических метров воды в час, то после данной процедуры объем увеличится в два, а то и в три раза. По словам специалистов, в ра
Анэль Кайнеденова
В ЗКО начали применять новый метод очистки водонапорных скважин
Жители области зачастую жалуются на грязную воду из водопровода. Для того, чтобы решить эту проблему ТОО «Батыс су арнасы» начали плановую очистку водозаборных скважин. При этом в текущем году для этого стали применять новый метод.
Гидродинамическая очистка скважин — совершенно новый метод очистки, который совсем недавно начали применять в Казахстане. Он позволяет не только увеличить объем подачи воды, но и сэкономить электроэнергию. К примеру, если скважина давала 20 кубических метров воды в час, то после данной процедуры объем увеличится в два, а то и в три раза. По словам специалистов, в районе Байтерек расположены 13 скважин, которые будут очищены. Со всех них вода подается в ближайшие села и в областной центр. - Ранее очистка скважин проводилась компрессорным способом, то есть все отложения, которые за время эксплуатации накапливались на стенках труб продували, чтобы вытеснить всю эту грязь наружу. Сейчас же идет промывка. При этом промывается под большим давление, но не повреждая трубы. На данный момент очищено уже 7 скважин. До конца следующей недели планируется завершить данные работы, потому как проводиться они могут при температуре воздуха не ниже -15 градусов, - рассказал представитель подрядной организации Эльдархан Менгулов. - Проверки мы проводим планово. Сейчас уже проведена работа на 7 водозаборных скважинах. После того, как очистили трубы, напор  воды увеличился и соответственно объем подачи воды тоже. Планируется завершить все работы на этой неделе, - отметил начальник участка подземного водозабора Тельжан Есетов. - Новым методом будут очищены те водозаборные скважины, которые уже практически считали аварийными. В будущем данный метод планируется применять ко всем скважинам в регионе. Необходимо отметить, что после очистки скважины в районе села Трекино объем подачи воды в Уральск будет увеличен вдвое. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article