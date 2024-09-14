На первое сентября этого года количество безработных, зарегистрированных в Карьерных центрах, составляет 17 761 человек. Занятость является одним из основных источников доходов населения.

Почти 18 тысяч безработных насчитывается в ЗКО

Директор центра трудовой мобильности ЗКО Саян Баймуханов доложил на брифинге, что по данным Национального бюро статистики, численность экономически активного населения за II квартал 2024 года в области составляет 353 454 человек, из них количество занятого населения 336 550 человек.

По его словам, общий уровень безработицы составляет 4,8%, уровень безработицы среди молодежи — 3,9%, уровень безработицы среди женщин — 5,8%.

— На первое сентября этого года количество безработных, зарегистрированных в Карьерных центрах, составляет 17 761 человек. Занятость является одним из основных источников доходов населения, — пояснил спикер.

По итогам восьми месяцев этого года к активным мерам занятости было привлечено 13 298 человек.

По проекту "Первое рабочее место" 244 человека или 97,6% (план 250 человек);

На молодежную практику 981 человек или 49,5% (план 1 981 человек);

На социальные рабочие места 556 человек или 87,1% (план 638 человек);

На оплачиваемые общественные работы 3130 человек или 161,9% (план 1 933 человека);

По проекту "Серебряный возраст" 321 человек или 104,2% (план 308 человек);

На онлайн-обучение 948 человек или 59,1% (план 1 605 человек);

По проекту контракт поколений 15 человек или 83,3% (план 18 человек);

На заявленные работодателями вакансии трудоустроено 4 882 человека, или 42,6% (план 11 459 человек);

На краткосрочные курсы обучения 147 человек или 36,3% (план 405 человек);

Государственные безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 389 человек, или 98,5% (план 395 человек);

В рамках бизнес-проекта «Бастау» основам предпринимательства обучились 1685 человек или 47,4% (план 3 555 человек).



