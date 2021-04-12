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Происшествия Социум

В ЗКО нашли тело пропавшего на охоте мужчины

Антон Борисов пропал 2 апреля. Тело мужчины было найдено сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело мужчины было обнаружено вдали от места, где он пропал. - Сейчас на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Труп был найден в районе рыбцеха, в 15.40, ружье было при нем, - пояснили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что Антон Борисов пропал с оружием во время охоты. Позже родственники пропавшего за
Кристина Кобина
В ЗКО нашли тело пропавшего на охоте мужчины
Антон Борисов пропал 2 апреля. Тело мужчины было найдено сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За информацию о местонахождении пропавшего на охоте в ЗКО мужчины предлагают вознаграждение
За информацию о местонахождении пропавшего на охоте в ЗКО мужчины предлагают вознаграждение
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело мужчины было обнаружено вдали от места, где он пропал. - Сейчас на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Труп был найден в районе рыбцеха, в 15.40, ружье было при нем, - пояснили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что Антон Борисов пропал с оружием во время охоты. Позже родственники пропавшего за информацию о его нахождении обещали денежное вознаграждение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Антона Борисова
охота пропал мужчина

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