В ЗКО нашли тело пропавшего на охоте мужчины

Антон Борисов пропал 2 апреля. Тело мужчины было найдено сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело мужчины было обнаружено вдали от места, где он пропал. - Сейчас на месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Труп был найден в районе рыбцеха, в 15.40, ружье было при нем, - пояснили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что Антон Борисов пропал с оружием во время охоты. Позже родственники пропавшего за