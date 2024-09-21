В области отмечается рост вызовов скорой медицинской помощи на 5,5%. Только за восемь месяцев этого года в скорую поступило 229 тысяч вызовов.

Директор областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров рассказал, что в области отмечается рост вызовов скорой медицинской помощи на 5,5%. Только за восемь месяцев этого года в скорую поступило 229 тысяч вызовов.

По словам Орынбасарова, все вызовы в «скорую» подразделяются на 4 категории срочности. Вызовы 1-3 категории срочности являются срочными, обслуживаются бригадами «103». К ним относятся вызовы к пациентам в состоянии шока, без сознания, с нарушением сердечного ритма, дыхания, с судорогами, тяжелыми, множественными травмами, кровотечениями. Приоритет отдается детям и беременным женщинам, пациентам, находящимся на улице, в общественных местах. Бригады должны приезжать на такие вызовы в течение 10-30 минут.

Директор областной станции скорой медицинской помощи отметил, что вызовы 4-й категории срочности являются неотложными, передаются для обслуживания бригадам при ПМСП (первичная медико-санитарная помощь), обслуживаются в течение часа. К ним относятся вызовы к пациентам с различными хроническими заболеваниями, легкими травмами, повышенной температурой, другими состояниями без угрозы для жизни больного.

— Среднесуточная нагрузка вызовов на одну бригаду по городу составляет в среднем 16-17 вызовов в сутки, по селу 8-9 вызовов в сутки, — пояснил Орынбасаров.

В ЗКО скорую помощь чаще всего вызывают: