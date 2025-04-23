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Культура Социум

Стало известно, почему перстень Папы Римского Франциска уничтожат молотком

Перстень умершего Папы Римского Франциска будет уничтожен молотком во время специальной церемонии.
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Стало известно, почему перстень Папы Римского Франциска уничтожат молотком

По информации Metro, это сделают потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Так что его уничтожение гарантирует невозможность подделки. После этого украшение положат в гроб к Франциску.

Папское кольцо, также известное, как Кольцо рыбака, уникально для каждого понтифика и не может передаваться или быть повторно воспроизведено. Известно, что подобные перстни разрабатываются и изготавливаются в Риме мастерами, являющимися членами Римской гильдии ювелиров.

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Сообщается, что сломать кольцо поручено кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу — выходцу из ирландской рабочей семьи, который стал одним из самых влиятельных людей в Ватикане.

Ранее сообщалось, что 21 апреля скончался Папа Римский Франциск.

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