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Происшествия Социум

Умер Папа Римский Франциск

Сегодня в 7:35 утра умер епископ Рима Франциск. Вся его жизнь была посвящена служению господу и его церкви.
Кристина Кобина
Умер Папа Римский Франциск

21 апреля скончался Папа Римский Франциск, сообщает vaticannews

— Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению господу и его церкви, — сказал камерленго Ватикана кардинал Кевин Феррелл.

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По словам архиепископа Диего Равелли, Папа Франциск перед смертью просил упростить обряды, «стремясь подчеркнуть, что похороны понтифика — это похороны пастыря, а не могущественного человека этого мира».

Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо — скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Casa Santa Marta (Дом святой Марфы). Хорхе Марио Бергольо занял Святой престол 13 марта 2013 года, после того как Бенедикт XVI ушел в отставку. Папа римский Франциск стал первым понтификом из стран Нового Света.

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