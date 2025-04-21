Умер Папа Римский Франциск

Сегодня в 7:35 утра умер епископ Рима Франциск. Вся его жизнь была посвящена служению господу и его церкви.

21 апреля скончался Папа Римский Франциск, сообщает vaticannews.

— Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению господу и его церкви, — сказал камерленго Ватикана кардинал Кевин Феррелл.

По словам архиепископа Диего Равелли, Папа Франциск перед смертью просил упростить обряды, «стремясь подчеркнуть, что похороны понтифика — это похороны пастыря, а не могущественного человека этого мира».

Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо — скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Casa Santa Marta (Дом святой Марфы). Хорхе Марио Бергольо занял Святой престол 13 марта 2013 года, после того как Бенедикт XVI ушел в отставку. Папа римский Франциск стал первым понтификом из стран Нового Света.