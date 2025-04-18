Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая.

Согласно информации на сайте Верховной рады Украины, Зеленский подписал законы 18 апреля.

16 апреля Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он указал, что решение поддержали 346 госслужащих. Мобилизация будет продлена до 6 августа.

Егор Чернев, народный депутат от партии «Слуга народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что решение об отмене военного положения могут принять в случае установления мира.