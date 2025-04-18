Российский бизнес сокращается в Казахстане

По данным аналитического Telegram-канала Data Hub, на первое апреля 2025 года в стране действовало 18,4 тысячи компаний с российским капиталом — на 495 меньше, чем в начале года. Это падение стало не только четвёртым подряд, но и самым резким за последние шесть лет наблюдений.

До этого их число активно росло — целых девять кварталов подряд. Больше всего компаний появилось с весны 2022-го по начало 2023 года — в среднем по 2,3 тысячи за квартал. Однако уже в 2023 году рост начал замедляться, а в 2024-м и вовсе сменился спадом. Сильнее всего пострадали сферы торговли (минус 238 компаний) и информационных технологий (минус 70).

Фото аналитического канала Data Hub



