Торговый оборот Казахстана составил 19 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2025 года составил 19 016,6 млн долларов.

По данным официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, из них:

Экспорт –10 755,2 млн долларов;

Импорт – 8 261,4 млн долларов.

Основные страны партнеры по экспорту (доля в %):

Италия – 26,7%

Китай – 15%

Россия – 9,5%

Нидерланды – 5,2%

Турция – 5,1%

По импорту (доля в %):

Китай – 28,8%

Россия – 28,5%

Корея – 4,7%

Германия – 4,1%

США – 2,9%

Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, медь рафинированная и необработанные медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин.

В числе основной импортируемой продукции: легковые автомобили, кузова для моторных транспортных средств, лекарственные средства, телефонные аппараты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды

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