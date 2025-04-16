Торговый оборот Казахстана составил 19 млрд долларов

По данным официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, из них:
- Экспорт –10 755,2 млн долларов;
- Импорт – 8 261,4 млн долларов.
Основные страны партнеры по экспорту (доля в %):
- Италия – 26,7%
- Китай – 15%
- Россия – 9,5%
- Нидерланды – 5,2%
- Турция – 5,1%
По импорту (доля в %):
- Китай – 28,8%
- Россия – 28,5%
- Корея – 4,7%
- Германия – 4,1%
- США – 2,9%
Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, медь рафинированная и необработанные медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин.
В числе основной импортируемой продукции: легковые автомобили, кузова для моторных транспортных средств, лекарственные средства, телефонные аппараты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды
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