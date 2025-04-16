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Социум Экономика

Торговый оборот Казахстана составил 19 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2025 года составил 19 016,6 млн долларов.
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Торговый оборот Казахстана составил 19 млрд долларов

По данным официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, из них:

  • Экспорт –10 755,2 млн долларов;
  • Импорт – 8 261,4 млн долларов.

Основные страны партнеры по экспорту (доля в %):

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  • Италия – 26,7%
  • Китай – 15%
  • Россия – 9,5%
  • Нидерланды – 5,2%
  • Турция – 5,1%

По импорту (доля в %):

  • Китай – 28,8%
  • Россия – 28,5%
  • Корея – 4,7%
  • Германия – 4,1%
  • США – 2,9%

Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, медь рафинированная и необработанные медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин.

В числе основной импортируемой продукции: легковые автомобили, кузова для моторных транспортных средств, лекарственные средства, телефонные аппараты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды

Фото: pixabay.com

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