«Средство от ДТП»: в Казахстане сузят трассы

МВД Казахстана внедряет новый подход для профилактики ДТП. На особо опасных участках трасс будет введен метод сужения дорог.

В ведомстве рассказали, что это за метод и как он поможет сократить количество аварий: он применяется в странах ОЭСР и США.





Согласно принципу, на опасных участках трасс при сужении дороги водитель станет автоматически снижать скорость движения и будет более внимательным.

—Такой метод делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь, — сообщает пресс-служба МВД.

Также для обеспечения порядка МВД применяет дроны и скрытое патрулирование.

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