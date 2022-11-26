Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО не хватает 130 врачей

Об этом передает портал «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление здравоохранение области. Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 ноября в областном акимате прошло совещание, на котором глава управления строительства области Алибек Антазиев сообщил, что в течение ближайших трех лет в регионе планируется построить 50 медицинских учреждений. По его словам, первые 24 медицинских объекта начнут строить уже в следующем году, строительство оставшихся 26 объектов планируют начать в 2024 году. —В начале года у нас было поручение от акима области по медобъектам, и мы начали работать по нему. На сегодня мы по
Дана Рахметова
В ЗКО не хватает 130 врачей
Об этом передает портал «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление здравоохранение области.
Три беременные женщины скончались в ЗКО в прошлом году
Три беременные женщины скончались в ЗКО в прошлом году
Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 ноября в областном акимате прошло совещание, на котором глава управления строительства области Алибек Антазиев сообщил, что в течение ближайших трех лет в регионе планируется построить 50 медицинских учреждений. По его словам, первые 24 медицинских объекта начнут строить уже в следующем году, строительство оставшихся 26 объектов планируют начать в 2024 году. —В начале года у нас было поручение от акима области по медобъектам, и мы начали работать по нему. На сегодня мы по 14 объектам в восьми районах области определились с участками, по ним уже готовы проекты. Они сейчас проходят госэкспертизу, - сообщил Алибек Антазиев. Между тем, как рассказал аким ЗКО Гали Ескалиев, в регионе по-прежнему наблюдается дефицит врачей. Так, на сегодняшний день в области не хватает 131 специалиста, впрочем, с каждым годом эта цифра снижается за счет выделения грантов для обучения выпускников в медицинских вузах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ЗКО совещание дефицит врачей

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article