В ЗКО не хватает 130 врачей

Об этом передает портал «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление здравоохранение области. Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 ноября в областном акимате прошло совещание, на котором глава управления строительства области Алибек Антазиев сообщил, что в течение ближайших трех лет в регионе планируется построить 50 медицинских учреждений. По его словам, первые 24 медицинских объекта начнут строить уже в следующем году, строительство оставшихся 26 объектов планируют начать в 2024 году. —В начале года у нас было поручение от акима области по медобъектам, и мы начали работать по нему. На сегодня мы по