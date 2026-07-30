В ЗКО стало больше алкоголиков и наркоманов

За первые шесть месяцев 2026 года лечение прошли 366 пациентов.

Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов провёл заседание регионального координационного совета по вопросам здравоохранения. На встрече обсудили профилактику зависимости, качество питьевой воды и здоровье женщин.

Главной темой заседания стало межведомственное взаимодействие в борьбе с алкоголизмом и наркоманией, медосвидетельствование, а также помощь людям с зависимостями.

По данным областного центра психического здоровья, стационарную наркологическую помощь в регионе оказывают в отделение на 45 коек. За первые шесть месяцев 2026 года лечение там прошли 366 пациентов (за аналогичный период прошлого года - 350 человек). В отделении медицинско-социальной реабилитации на 25 коек за полгода курс прошел 51 человек: 33 из них лечились от алкогольной зависимости, 18 - от наркотической.

Для повышения эффективности реабилитации специалистам недостаточно только помощи психологов и психотерапевтов. На совете подняли вопрос о необходимости создания лечебно-производственных (трудовых) мастерских. Однако для развития этого направления требуется дополнительное финансирование.

За первое полугодие 2026 года в кабинете при областном центре психического здоровья провели 6 842 медицинских освидетельствования. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Также на заседании рассмотрели и другие важные для региона темы:

Фортификация (обогащение) муки как эффективный инструмент снижения уровня анемии среди женщин;

Обеспечение населения качественной питьевой водой;

Охват жителей профилактическими прививками.

По итогам заседания Тлепберген Каюпов поручил ответственным госорганам усилить взаимодействие и повысить эффективность профилактических и реабилитационных мер в области.