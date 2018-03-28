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Социум

В ЗКО не хватает врачей общей практики

Также в регионе имеется потребность в реаниматологах, анестезиологах, травматологах и других узких специалистах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Западно-Казахстанской области не хватает 207 врачей. Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, наибольшее количество врачей требуется городу. - В 2017 году в нашу область прибыло 86 врачей, из которых 42 отправились в районы. В основном у нас дефицит узких специалистов. Нам требуется 51 врач общей практики, 25 акушеров-гинекологов, 19 анестезиологов и реаниматолого
gorod
В ЗКО не хватает врачей общей практики
Также в регионе имеется потребность в реаниматологах, анестезиологах, травматологах и других узких специалистах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Западно-Казахстанской области не хватает 207 врачей. Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, наибольшее количество врачей требуется городу. - В 2017 году в нашу область прибыло 86 врачей, из которых 42 отправились в районы. В основном у нас дефицит узких специалистов. Нам требуется 51 врач общей практики, 25 акушеров-гинекологов, 19 анестезиологов и реаниматологов, 10 кардиологов, а также травматологов и хирургов, - пояснил руководитель облздрава. На сегодняшний день в городские медорганизации требуется 154 специалиста и в сельские медицинские учреждения - 53.
врачи

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