В ЗКО не хватает врачей общей практики

Также в регионе имеется потребность в реаниматологах, анестезиологах, травматологах и других узких специалистах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Западно-Казахстанской области не хватает 207 врачей. Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, наибольшее количество врачей требуется городу. - В 2017 году в нашу область прибыло 86 врачей, из которых 42 отправились в районы. В основном у нас дефицит узких специалистов. Нам требуется 51 врач общей практики, 25 акушеров-гинекологов, 19 анестезиологов и реаниматолого