В ЗКО обнаружены два снаряда времен Гражданской войны

Снаряды были обнаружены 2 мая в окрестностях поселков Мичурино и Шалгай Зеленовского района ЗКО при проведении полевых работ, сообщает управление внутренней политики. Фото из архива "МГ" Снаряды были обезврежены путем подрыва на месте обнаружения специальными подразделениями области. Управление внутренней политики обращается с просьбой к жителям области на необходимость незамедлительного оповещения правоохранительных органов, служб ЧС при обнаружении снарядов и иных предметов, похожих на боеприпасы.