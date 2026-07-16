В ЗКО объявили набор в службу экономических расследований

Прием документов продлится с 15 июля по 15 августа 2026 года.

Департамент экономических расследований по ЗКО (Агентство РК по финансовому мониторингу) объявляет о начале приема документов на первоначальную профессиональную подготовку для тех, кто хочет впервые поступить на службу.

Ведется набор на следующие должности:

Оперуполномоченный (дознаватель)

Следователь

Криминалист

Условия работы и оплата

Заработная плата: от 295 859 тенге.

Дополнительно: сотрудникам гарантированы жилищные выплаты.

Главный плюс: после успешного окончания подготовки выпускники зачисляются на службу сразу, без испытательного срока и с присвоением первого специального звания.

Как подать документы?

Прием документов продлится с 15 июля по 15 августа 2026 года.

Вся процедура подачи проходит в онлайн-формате через систему "Open Academy":

Зарегистрируйтесь на сайте talapker.prokuror.gov.kz с помощью своего ИИН.

Загрузите все необходимые документы в личный кабинет.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться напрямую в Департамент экономических расследований по ЗКО: г. Уральск, ул. А. Каримуллина, 2/2. Рабочие телефоны: 8 (7112) 53-84-80, 8 (7112) 53-84-23. Телефоны для подробной консультации: +7 775 570 7708, +7 777 061 9919.