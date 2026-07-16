Мужчина задушил возлюбленную и месяцами прятал ее тело в подвале

В американском штате Мичиган суд вынес приговор 42-летнему Мэтью Левински, признав его виновным в убийстве бывшей возлюбленной и надругательстве над ее телом. Мужчина получил пожизненное заключение, передает МойГород со ссылкой на на издание People.

Преступление произошло в декабре 2020 года, однако останки 52-летней Кортни «Джерри» Уинтерс были обнаружены лишь спустя несколько месяцев.

О случившемся стало известно после того, как Левински оказался в больнице. По данным следствия, он бродил по территории жилого комплекса в нижнем белье, вел себя неадекватно и говорил бессвязно. После этого его сестра приехала в дом мужчины, где в подвале обнаружила обезображенные останки женщины.

Следствие установило, что между бывшими партнерами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил женщину, а она в ответ укусила его. После этого Левински задушил бывшую девушку, оставил ее тело в ванной, а затем перенес в подвал.

По версии прокуратуры, в течение нескольких месяцев мужчина постепенно расчленял останки и избавлялся от отдельных частей тела, пытаясь скрыть следы преступления.

Присяжные признали Левински виновным в умышленном убийстве первой степени, надругательстве над телом и сокрытии смерти человека. Приговор был оглашен 14 июля.