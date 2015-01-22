Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС по ЗКО. Иллюстративное фото с сайта delate.info Иллюстративное фото с сайта delate.info Как сообщили в ДЧС области, по данным ГУ "Республиканский кризисный центр" КЧС МВД РК 23-25 января в Западно-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до 20-25 градусов мороза, местами до 29-34 градусов мороза. Органам ЧС дано задание провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи.