В ЗКО огласили приговор злостному неплательщику алиментов

По данным прокуратуры ЗКО, в пользу детей взыскали свыше 25 миллионов тенге, к административной ответственности привлекли 27 злостных должников, приостановили 8 водительских удостоверений, 2 автомашины водворили на спецстоянку. По представлению прокуратуры начато 2 досудебных расследования.

Так, прокуратурой инициирована регистрация уголовного дела в отношении должника, который задолжал круглую сумму собственным детям. Оказалось, что должник умышленно не оплачивал алименты, скрыв свои доходы. Для этого он неофициально трудоустроился в такси по междугороднему маршруту, длительное время работал в Актобе на стройке в качестве кровельщика. Все свои доходы получал через третьих лиц либо брал за наличный расчет. Кроме того, он отказался работать от предложенной ему должности оператора сигнализации в одной из компаний Аксая.

– При таких обстоятельствах 8 января 2025 года специализированный суд по делам несовершеннолетних осудил должника по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей» к 1 году ограничения свободы с привлечением к общественным работам на срок до 100 часов. Аналогичный приговор состоялся и в прошлом году, — сообщили в прокуратуре.

Надзорный орган напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена ответственность по статье 669 КоАП рК «Об административных правонарушениях» в виде штрафа в размере 5 МРП и ареста на срок до 5 суток и уголовная ответственность по статье 139 УК РК в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.