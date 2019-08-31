На строительство моста в селе Чапаево из областного бюджета было выделено 175 миллионов тенге. Торжественное открытие прошло сегодня, 31 августа. – Казахская пословица гласит: три дела человеку делают честь - колодец, вырытый в пустыне; дерево, посаженное у дороги; мост, проложенный через реку. Как известно, по обе стороны от реки Урал в Акжайыкском районе расположены 52 населенных пункта. На левом берегу реки в 19 СНП проживают порядка 10 тысяч человек. Прежде жителям таких сел Конеккеткен, Курайлысай, Сайқұдық поездка в районный центр доставляла немало хлопот. Чтобы добраться до села Чапаево, жителям приходилось каждый раз ездить через Уральск либо проезжать мост в райцентре Индерского района Атырауской области. Таким образом путь из сел Акжаикского района в Чапаево составлял в среднем 250 км. С возведением понтона эта дистанция сократилась до 25-50 км. Здесь также уместно говорить о местном производстве моста, так как он на 80% состоит из казахстанских материалов, – сообщил Гали Искалиев. По словам Гали Искалиева, село Чапаево является узловой точкой на карте автомобильных дорог области. Очевидно, что мост, расположенный в райцентре, приведет к развитию района и повышению качества жизни населения. Понтон придаст новый импульс в сферу малого и среднего бизнеса на селе, так как им будут пользоваться не только жители Акжайыкского, но и соседних районов. Глава региона поблагодарил компанию–подрядчика Уральскую судостроительную судоремонтную судоходную компания» и всех, кто принял участие в строительстве моста. Он поздравил сельчан со знаменательным событием и выразил уверенность в том, что новый понтонный мост сослужит долгую и добрую службу на благо нашей области. Как отметил директор компании-подрядчика Владимир Самсонов, конструкция длинной 126 м и шириной 6 м располагает 3 понтонами, один из которых разводной. Грузоподъемность моста - порядка 60 тонн. Работы по возведению продлились 6 месяца. – Путь до райцентра сократится в 5-10 раз, это значительно сэкономит наше время, и что самое главное – появится возможность чаще общаться с родными и близкими на противоположном берегу. Это большое событие для нашего и соседних районов, – рассказал председатель районного совета ветеранов Жигербай Кажгалиев.