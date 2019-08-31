Сегодня, 31 августа, утром по окончании Божественной литургии в православном Успенском соборе нефтяной столицы был совершен молебен перед началом нового учебного года. Во время богослужения школьники и студенты причастились Святых Христовых Тайн. Как рассказали в храме, для Православной церкви стало обычаем в начале учебного года совершать краткие молитвы об учащихся. В эти дни церковь молится о том, чтобы Господь послал всем учащимся дух разума и премудрости, чтобы дети могли понять все душеполезное учение и помнить о добром слове Бога. По окончании молебна священнослужители окропили молящихся святой водой, пожелав детям и родителям помощи Божией в учении. В Успенском соборе отметили активность прихожан накануне нового учебного года.