В ЗКО открыли трассу Большой Чаган-Переметное

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1 ноября состоялось торжественное открытие трассы Большой Чаган-Переметное после капитального ремонта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В торжественном открытии трассы приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, аким района Байтерек Асхат Шахаров, общественники и местные жители. Капитально был отремонтирован участок дороги от 0 до 32 километра. Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года. Подрядчиком является ТОО "ТуркистанЖолСервис". Трасса Большой Чаган-Переметное соединяет автодорогу республиканского значения Уральск-Атырау и это позволит разгрузить дороги областного центра от тра
1 ноября состоялось торжественное открытие трассы Большой Чаган-Переметное после капитального ремонта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В торжественном открытии трассы приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, аким района Байтерек Асхат Шахаров, общественники и местные жители. Капитально был отремонтирован участок дороги от 0 до 32 километра. Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года. Подрядчиком является ТОО "ТуркистанЖолСервис". Трасса Большой Чаган-Переметное соединяет автодорогу республиканского значения Уральск-Атырау и это позволит разгрузить дороги областного центра от транспортных средств следующих по направлению Атырау, Саратов и обратно.
– Всем известно, что вопрос качества дорог в нашей области является одной из основных проблем. Для решения этого вопроса работает государственная программа, благодаря которой за последние три года было отремонтирована около 350 километров автодорог. Сегодня мы присутствуем на большом мероприятии, которое является значимым событием для всех нас. Ведь с каждым годом увеличивается количество транзитных большегрузов, которые проезжают через территорию нашей области. Если каждое грузовое транспортное средство будет платить за проезд по этой дороге незначительную сумму, то за год можно собрать весомую сумму для бюджета. Предпринимателям же предлагаю здесь открыть свой бизнес, развивать придорожный сервис. Кроме этого, открытие этой трассы значительно разгрузить нагрузку на городские дороги. Поздравляю всех с этим событием, - заявил глава региона.
Стоит отметить, на реконструкцию данного участка из бюджета было выделено 6,3 млрд тенге, 3,2 млрд тенге из которых были выделены из местного бюджета, 1 млрд тенге - из республиканского.
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