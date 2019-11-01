В ЗКО открыли трассу Большой Чаган-Переметное

1 ноября состоялось торжественное открытие трассы Большой Чаган-Переметное после капитального ремонта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В торжественном открытии трассы приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, аким района Байтерек Асхат Шахаров, общественники и местные жители. Капитально был отремонтирован участок дороги от 0 до 32 километра. Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года. Подрядчиком является ТОО "ТуркистанЖолСервис". Трасса Большой Чаган-Переметное соединяет автодорогу республиканского значения Уральск-Атырау и это позволит разгрузить дороги областного центра от тра

Стоит отметить, на реконструкцию данного участка из бюджета было выделено 6,3 млрд тенге, 3,2 млрд тенге из которых были выделены из местного бюджета, 1 млрд тенге - из республиканского.

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