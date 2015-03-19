В ЗКО открывается сезон весенней охоты

Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com Областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства объявила, что весенний охотничий сезон начнется в последнюю субботу марта, то есть с 28 марта, и продлится пятнадцать дней. Как сообщили сотрудники инспекции, весенняя охота откроется с 28 марта по 11 апреля, то есть от субботы до субботы. А также напомнили, что охота открывается только на селезней дикой утки и при наличии посадочной утки или чучела, разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях Путевки на посещение охотничьих угодий и разрешение на право охоты можно приобрести в маг