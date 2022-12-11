– В разных домах сгорели телевизор, насос, стабилизатор, морозильная камера, холодильник, стиральная машина. Мы экстренно выехали на место, приехали сотрудники ЧС и ремонтная бригада с района, зафиксировали все. Сотрудники ЧС выдадут заключение и сельчане смогут получить компенсацию за сгоревшую технику. Для этого есть свои процедуры. Сейчас подача электричества восстановлена. По моей информации, отравившиеся дети осмотрены врачом, отпущены домой и сейчас находятся вместе с мамой, - рассказал Жаннур Ахметов.По словам акима села, изношенность линий электропередач в селе составляет 99%. В этом году заменили 1,5 километра линий и 25 столбов. В следующем году планируется заменить два трансформатора и четыре километра линий. Спасатели напоминают жителям села быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
В ЗКО отравились трое детей после загорания телевизора
Техника загорелась из-за скачка напряжения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДЧС ЗКО Случай произошел утром 11 декабря в селе Аксуат Теректинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в частном жилом доме произошло горение телевизора и приставки на общей площади один квадратный метр. В результате с признаками отравления угарным газом в областную детскую больницу доставили троих детей 2, 7 и 15 лет. Пожар ликвидировали подручными средствами. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что дети получили отравление угарным газом легкой степени. Аки