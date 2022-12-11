В ЗКО отравились трое детей после загорания телевизора

Техника загорелась из-за скачка напряжения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДЧС ЗКО Случай произошел утром 11 декабря в селе Аксуат Теректинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в частном жилом доме произошло горение телевизора и приставки на общей площади один квадратный метр. В результате с признаками отравления угарным газом в областную детскую больницу доставили троих детей 2, 7 и 15 лет. Пожар ликвидировали подручными средствами. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что дети получили отравление угарным газом легкой степени. Аки