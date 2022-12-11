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Социум

В ЗКО отравились трое детей после загорания телевизора

Техника загорелась из-за скачка напряжения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДЧС ЗКО Случай произошел утром 11 декабря в селе Аксуат Теректинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в частном жилом доме произошло горение телевизора и приставки на общей площади один квадратный метр. В результате с признаками отравления угарным газом в областную детскую больницу доставили троих детей 2, 7 и 15 лет. Пожар ликвидировали подручными средствами. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что дети получили отравление угарным газом легкой степени. Аки
Арайлым Усербаева
В ЗКО отравились трое детей после загорания телевизора
Техника загорелась из-за скачка напряжения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Телевизор загорелся в селе ЗКО: отравились трое детей
Телевизор загорелся в селе ЗКО: отравились трое детей
Фото предоставлено ДЧС ЗКО Случай произошел утром 11 декабря в селе Аксуат Теректинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в частном жилом доме произошло горение телевизора и приставки на общей площади один квадратный метр. В результате с признаками отравления угарным газом в областную детскую больницу доставили троих детей 2, 7 и 15 лет. Пожар ликвидировали подручными средствами. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что дети получили отравление угарным газом легкой степени. Аким села Аксуат Жаннур Ахметов говорит, что около 6:00 на двух улицах произошел скачок напряжение, в следствие чего у сельчан сгорела техника.
– В разных домах сгорели телевизор, насос, стабилизатор, морозильная камера, холодильник, стиральная машина. Мы экстренно выехали на место, приехали сотрудники ЧС и ремонтная бригада с района, зафиксировали все. Сотрудники ЧС выдадут заключение и сельчане смогут получить компенсацию за сгоревшую технику. Для этого есть свои процедуры. Сейчас подача электричества восстановлена. По моей информации, отравившиеся дети осмотрены врачом, отпущены домой и сейчас находятся вместе с мамой, - рассказал Жаннур Ахметов.
По словам акима села, изношенность линий электропередач в селе составляет 99%. В этом году заменили 1,5 километра линий и 25 столбов. В следующем году планируется заменить два трансформатора и четыре километра линий. Спасатели напоминают жителям села быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
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