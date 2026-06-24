В ЗКО пять человек наказали за сокрытие лица

За первое нарушение выносится предупреждение, а за повторное в течение года грозит штраф в размере 10 МРП.

В департаменте полиции ЗКО напомнили жителям о запрете на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо и мешает установить личность человека. При этом закон предусматривает ряд исключений. Запрет не действует, если лицо закрыто из-за погодных условий, по медицинским показаниям, при исполнении служебных обязанностей, а также во время спортивных или культурно-массовых мероприятий.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по статье 434-3 Кодекса РК об административных правонарушениях. За первое нарушение выносится предупреждение, а за повторное в течение года грозит штраф в размере 10 МРП. С начала действия нормы в области к ответственности по этой статье привлечены пять человек.

В полиции подчеркнули, что данная мера направлена на обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Она касается любых предметов одежды, которые скрывают лицо и не позволяют идентифицировать человека. Граждан призывают соблюдать требования законодательства и правила поведения в общественных местах.