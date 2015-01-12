Об этом сообщили на брифинге в ДВД ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ubiistvoЧП произошло в ночь на 8 января. Утром в четверг, 8 января, в дежурную часть Приурального отдела обратился помощник участкового села Январцево Зеленовского района Эдуард ГАББАСОВ. Он рассказал, что ночью в окно его дома постучались. Он открыл дверь, на улице стоял окровавленный мужчина. Тогда он завел его в свой дом, после чего побежал к врачу села, однако по возвращению с врачом мужчина уже умер. - В село выехала следственно-оперативная группа, - рассказал на брифинге замначальника ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН. - Было подозрение на возможную причастность к данному преступлению помощника участкового, и он был задержан на трое суток. К настоящему времени под тяжестью доказательств он дал признательные показания. Как он пояснил, в ходе возникшей ссоры они подрались, и помощник участкового избил его. Потом уже, испугавшись, он действительно побежал к врачу, но потерпевший был уже мертв. По его словам, по факту уже проводится служебное расследование. Суд санкционировал арест Эдуарда ГАББАСОВА сроком на два месяца. Ему предьявлено обвинению по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". - ГАББАСОВ работал в органах с 1993 года, начинал в Уральске, затем по семейным обстоятельствам перевелся в район, где и работал помощником участкового, - говорит Берик УТЕУЛИН. - Показатели у него неплохие, но характеризуется он как вспыльчивый человек. В семье, как говорится, не без урода. К слову, как стало известно, погибший 27-летний  Александр БЕГУН официально числился как безработный, однако он подрабатывал у участкового. По словам полицейских, он из неблагополучной семьи, и двое свидетелей подтвердили, что в тот день он выпивал. - Причиной смерти БЕГУНА стала закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали в полиции. По их предположению, на теле потерпевшего раны, нанесенные тупым предметом, и их могли нанести руками и ногами. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА