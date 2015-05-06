В ЗКО постепенно исчезают степные тюльпаны

Начало весны в нашей области ассоциируется цветением степных тюльпанов, которые растут сами по себе и постепенно мельчают и даже исчезают. Какие виды степных тюльпанов растут в нашей области, и чем грозит незаконный сбор тюльпанов, узнавали корреспонденты "МГ". Охоту за тюльпанами мы начали в окрестностях Уральска. Но то ли мы плохо искали, то ли их уже совсем не осталось, одним словом мы их не нашли. В одном из крестьянских хозяйств близ поселка Подстепное Теректинского района рабочий рассказал, что возле Уральска тюльпанов не найти. - Наверное, можно встретить один или два тюльпана, но в бол