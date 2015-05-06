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Социум

В ЗКО постепенно исчезают степные тюльпаны

Начало весны в нашей области ассоциируется цветением степных тюльпанов, которые растут сами по себе и постепенно мельчают и даже исчезают. Какие виды степных тюльпанов растут в нашей области, и чем грозит незаконный сбор тюльпанов, узнавали корреспонденты "МГ". Охоту за тюльпанами мы начали в окрестностях Уральска. Но то ли мы плохо искали, то ли их уже совсем не осталось, одним словом мы их не нашли. В одном из крестьянских хозяйств близ поселка Подстепное Теректинского района рабочий рассказал, что возле Уральска тюльпанов не найти. - Наверное, можно встретить один или два тюльпана, но в бол
Анэль Кайнеденова
В ЗКО постепенно исчезают степные тюльпаны
Начало весны в нашей области ассоциируется цветением степных тюльпанов, которые растут сами по себе и постепенно мельчают и даже исчезают. Какие виды степных тюльпанов растут в нашей области, и чем грозит незаконный сбор тюльпанов, узнавали корреспонденты "МГ".
tulpany (7)
tulpany (7)
 Охоту за тюльпанами мы начали в окрестностях Уральска. Но то ли мы плохо искали, то ли их уже совсем не осталось, одним словом мы их не нашли. В одном из крестьянских хозяйств близ поселка Подстепное Теректинского района рабочий рассказал, что возле Уральска тюльпанов не найти. - Наверное, можно встретить один или два тюльпана, но в больших количествах вы их здесь не найдете, - рассказал он. - Если хотите снять прямо целую поляну с цветами езжайте в поселок Долинное Теректичнеского района. Там они точно растут и там их много. О том, что тюльпановый рай (или до них не дошли люди) именно в селе Долинное мы, конечно, знали. Но вот ехать туда нам не очень хотелось. Однако так и не найдя ни одного цветка мы отправились с Долинное. - У нас тут мелкие цветы, езжайте вы в поселок Аксай, - посоветовала нам местная жительница. Не обманула. Поплутав по полям, проехав по ужасной дороге, которую местные называют мостом, мы все же нашли поле с красными и редко встречающимися желтыми тюльпанами. Понюхав их и сделав под 100 фотографий, мы отправились обратно. Тюльпанов становится меньше Между тем, по словам старшего преподавателя кафедры биологии и экологии ЗКГУ им.Утемисова Жаннат КАЖЫМУРАТОВОЙ, настоящий, некультивированный дикий тюльпан является казахской гордостью и достоянием. - Это яркий образ бескрайних казахстанских степей. В нашей области встречается четыре вида тюльпанов. Все представители относятся к эфемероидам и являются луковичными. Из них редкими являются следующие представители рода Tulipa (Тюльпан), относящегося к семейству Лилейные, - рассказывает Жаннат КАЖЫМУРАТОВА. - Тюльпан Геснера (Тюльпан Шренка) – это очень редкий и уязвимый западно-казахстанско-причерноморский вид, который занесен в Красную Книгу Казахстана. В естественных местообитаниях размножается только семенами, в первые четыре года очень медленно растет, массовое цветение наступает только на 6-7 год. Это ценнейший вид для селекции. Распространен на отрогах Общего Сырта и в северной части Прикаспийской низменности. Этот вид имеет узкую экологическую амплитуду. Его численность сокращается в результате интенсивного сбора во время цветения и перевыпаса скота. Это может привести к исчезновению этого прекрасного цветка, символа казахстанских степей. По словам старшего преподавателя кафедры биологии и экологии ЗКГУ им.Утемисова Марины МАМЫШЕВОЙ, растет на территории нашей области такой вид растений, как тюльпан двухцветковый. - Это многолетнее травянистое растение, естественно редкий малочисленный вид, - говорит Марина МАМЫШЕВА. - Численность сокращается также в результате интенсивного сбора во время цветения, выпаса скота, а также растение очень страдает в засушливые годы. Этот вид рекомендован для занесения в Зеленую книгу Западно-Казахстанской области. Еще один вид - тюльпан поникающий. Это очень редкий вид, имеет статус охраняемого в ряде областей Казахстана, в том числе Западно-Казахстанской области. Цветет с середины апреля до 20-ых чисел мая, плодоносит в июне. Имеет нежные лепестки светло-фиолетового оттенка. По ее словам, тюльпан Биберштейна (назван в честь видного российского ботаника Ф.К. Биберштейна – Маршалла, изучавшего флору Кавказа) имеет цветы с нежными желтыми лепестками, иногда желтый цвет плавно переходит в зеленоватый и слегка коричневатый, поэтому иногда его называют трехцветным. - Цветет тюльпан Биберштейна в середине апреля. Распространен он в северо-западной части республики Казахстан, в том числе и в нашей области. Этот вид слабо устойчив к культуре. Хорошо себя чувствует в естественных условиях местообитания. В связи с сокращением численности популяции предложен для включения в Красную книгу Казахстана, - говорит преподаватель. По их словам, тюльпанов становится меньше, и их нужно беречь. Не срывать цветы и не пасти скот в местности, на которой они растут. Не было ни одного факта сбора тюльпанов Несмотря на то, что жители области активно срывают, а некоторые даже продают тюльпаны, которые занесены в Красную книгу Казахстана, в нашей области еще не было зарегистрировано ни одного факта привлечения к ответственности за незаконное обращение с редкими растениями. Как рассказали в природоохранной полиции ЗКО 18 видов тюльпанов занесены в Красную Книгу Казахстана. Но вот привлечь правонарушителей, собирающих или торгующих тюльпанами сложно. - Продавая степные тюльпаны, люди могут сказать, что вырастили их на своем дворе, - рассказала и в полиции. - Их можно привлечь к ответственности, если поймать на месте правонарушения, то есть когда они будут срывать цветы. К тому же необходимо проводить экспертизу, которая укажет занесен ли этот вид тюльпанов в Красную Книгу. Но пока такого факта зарегистрировано не было. Статья 339 Уголовного Кодекса РК Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Красная книга

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