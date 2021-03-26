В ЗКО представили проект модернизации электрических сетей за 18,2 млрд тенге

Средний износ сетей в ЗКО составляет 82%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гали Искалиев Сегодня, 26 марта, в здании "ЗапКазРЭК" состоялось совещанием с участием акима ЗКО Гали Искалиева, на котором был предоставлен план модернизации электрических сетей АО «Западно-Казахстанская РЭК» на 2021-2025 годы. Глава области пояснил, что в январе этого года на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в ЗКО изношены 80% электросетей и часто происходят аварии, отметив, что эти проблемы надо решать. - Одна из проблем нашего региона - состо