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Социум

В ЗКО представили проект модернизации электрических сетей за 18,2 млрд тенге

Средний износ сетей в ЗКО составляет 82%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гали Искалиев Сегодня, 26 марта, в здании "ЗапКазРЭК" состоялось совещанием с участием акима ЗКО Гали Искалиева, на котором был предоставлен план модернизации электрических сетей АО «Западно-Казахстанская РЭК» на 2021-2025 годы. Глава области пояснил, что в январе этого года на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в ЗКО изношены 80% электросетей и часто происходят аварии, отметив, что эти проблемы надо решать. - Одна из проблем нашего региона - состо
Кристина Кобина
В ЗКО представили проект модернизации электрических сетей за 18,2 млрд тенге
Средний износ сетей в ЗКО составляет 82%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более 18 миллиардов тенге
Более 18 миллиардов тенге
Гали Искалиев Сегодня, 26 марта, в здании "ЗапКазРЭК" состоялось совещанием с участием акима ЗКО Гали Искалиева, на котором был предоставлен план модернизации электрических сетей АО «Западно-Казахстанская РЭК» на 2021-2025 годы. Глава области пояснил, что в январе этого года на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в ЗКО изношены 80% электросетей и часто происходят аварии, отметив, что эти проблемы надо решать. - Одна из проблем нашего региона - состояние наших электрических сетей, и сейчас идут судебные разбирательства с компанией, которая последние два года управляла Западно-Казахстанской РЭК и в случае, если будет принято окончательное решение передать акции компании в коммунальную собственность, тогда у нас появится возможность поддержать компанию из областного бюджета и поправить состояние электросетей. Все знают, что у нас с этим много проблем, особенно в зимний период, когда бывают сильные ветра и, конечно, все это вызывает справедливые замечания со стороны местных жителей, - отметил аким ЗКО. После чего выступил директор АО «Западно-Казахстанская РЭК» Алхат Абзалилов и предоставил презентацию, как улучшить электросеть региона и сколько на это понадобится денег. Со слов Алхата Абзалилова на балансе "ЗапКазРЭК" находится более 20 тысяч километров электросетей, при этом износ их составляет 82 %. Для решения данного вопроса разработан план модернизации электрических сетей, где предусмотрена поэтапная модернизация (реконструкция) электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, в том числе комплектно-трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и обновление парка специальной техники. - Стоит отметить, что все чаще происходит износ опор, это связано с тем, что их устанавливали в 1960-е годы и тогда по уровню гололедообразования наш регион относился ко второму (отложение снега и льда менее 15 миллиметров), тогда были опоры установлены с пролетами 80-100 метров. Однако сейчас климатические условия изменились, и такие пролеты просто недопустимы, так как сейчас мы относимся в четвертому уровню по степени гололедности и расстояние между опорами должны быть не более 50 метров, - рассказал Алхат Абзалилов. Он отметил, что для минимизирования износа сетей понадобится как минимум 18 миллиардов тенге (с расчетом на пять лет), из них собственных средств - более 2 миллиардов тенге. - Нужно модернизировать сети в первую очередь в районах, где они больше всего были изношены и зафиксировано наибольшее количество аварий по гололеду. Мы предполагаем провести модернизацию в Сырымском районе, если сейчас износ составляет 92%, то после снизится до 72%, в районе Байтерек - с 91% до 59%, в Таскалинском районе - с 91% до 66%, в Уральске - с 73% до 58%, - пояснил директор АО «Западно-Казахстанская РЭК». - Также планируется сделать автоматическую систему контроля учета электрической энергии, что приведет к снижению технических и коммерческих потерь электрической энергии на 1,5-2%. К слову, согласно презентации, планируется провести строительство воздушной линии 35 кВ «Жангала-Маштексай» протяженностью 36 километров на сумму 296 миллионов тенге, строительство ВЛ-110кВ «Казталовка-Жанибек-Сайхин» (два района получают электроснабжение из Российской Федерации), строительство воздушной линии 110 кВ «ГТС 200 Белес-Проектируемая ПС «Акжайык» протяженностью 17 километров, на сумму 613 миллионов тенге. - Если осуществить этот проект, то износ сетей составит на 30% меньше, повысится надежность электроснабжения, снизятся потери электроэнергии на 3,5%, а также снизится аварийность в модернизируемых электрических сетях на 80%, - заверил Алхат Абзалилов. Между тем презентация будет выложена на сайт "ЗапКазРЭК", где все жители ЗКО в свободном доступе смогут ее посмотреть. Гали Искалиев сказал, что это первое рассмотрение плана, но окончательное решение будет принято, когда акции компании РЭКа будут переданы в коммунальную собственность. - Необходимо отметить, что для реализации плана нужна большая сумма, нужно провести эту модернизацию не за пять лет, а за три года. Нужно определить, где есть возможность взять технику в лизинг, нужно брать или, к примеру, воспользоваться рассрочкой на три года. Чем быстрее это сделаем, тем меньше проблем будет у населения, - заключил Гали Искалиев. Начальник производственной технической службы АО «Западно-Казахстанская РЭК» Тлек Харин дополнил, что на модернизацию предусматривается пока только 18,2 миллиарда тенге.
Более 18 миллиардов тенге
Более 18 миллиардов тенге
Алхат Абзалилов
Более 18 миллиардов тенге
Более 18 миллиардов тенге
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модернизация износ

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