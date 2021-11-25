- У одного документы были не в порядке и он отпал, у второго претендента в кандидаты акима сейчас идут судебные разбирательства и мы не знаем, выйдет ли решение суда до 28 ноября. Мы просим уполномоченные органы помочь в решение нашего вопроса. Мы хотим, чтобы акимом стал кто-то из наших односельчан, чтобы это был человек, который знает о наших проблемах, и будет переживать за наше село, - говорят сельчане на видео.

- Собрав и проверив документы, мы направили запросы для проведения проверки на соответствие требованиям. После от соответствующих уполномоченных органов получен ответ о несоответствии квалификационным требованиям Приказа №85 «Об утверждении Типовых квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б». На основании этого письма мы составили протокол и вынесли решение об отказе в регистрации. На следующий день претенденту было вручено письмо об отказе в регистрации. Через четыре дня данный претендент в связи с изменениями записи в трудовой книжке пришёл с заявлением о проверке на соответствие. Мы вновь направили скорректированную копию трудовой книжки, справку и послужной список в соответствующие уполномоченные органы. После проверки уже скорректированных данных трудовой книжки, справки и послужного списка появились основания усомниться в правдивости документов, - сообщили в избирательной комиссии района и добавили, что согласно статье 15 АППК РК они обратились в правоохранительные органы для определения достоверности изменений записи в трудовой книжке.

- В связи с вступлением в законную силу решение межрайонного административного суда данный претендент 24 ноября 2021 года зарегистрирован в качестве кандидата в акимы Шалкарского сельского округа. Однако учитывая обстоятельства о подозрении в подделке записей в трудовой книжке 25 ноября 2021 года избирательная комиссия, руководствуясь действующими законодательными актами, дополнительно изучив предоставленные документы кандидата с учётом проверки сведений и на основании п.п.9 п.11 ст.113-5 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», приняло решение об отмене предыдущего решения о регистрации данного кандидата, - рассказал председатель Теректинской избирательной комиссии Болат Кенжегулов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С июля нынешнего года в Казахстане акимов сёл и сельских округов выбирают путём прямого голосования. 28 ноября в Шалкарском сельском округе Теректинского района должны избрать акима. Между тем, в сети появился видеоролик от инициативной группы Шалкарского сельского округа, в котором несколько человек обратились к председателю территориальной избирательной комиссии Теректинского района с требованием зарегистрировать двух кандидатов в акимы. Как выяснилось, ранее им отказали в регистрации из-за несоответствия заявленной должности. По словам представителей инициативной группы, на выборы акима из их села хотели выдвинуться два кандидата.Однако в Теректинской избирательной комиссии заявляют, что один из пожелавших принять участие в качестве кандидата отказался от намерений в связи с несоответствием данных требованиям выборного законодательства. В комиссию обратился другой претендент с заявлением о согласии баллотироваться на должность акима данного сельского округа путём самовыдвижения.По данному факту было начато расследование по подозрению в подделки записи в трудовой книжке, которое всё еще продолжается. К слову, после отказа в регистрации, претендент обратился в суд, который поддержал истца.К слову, на сегодняшний день в Шалкарском сельском округе зарегистрированы три кандидата в акимы и все они самовыдвиженцы.