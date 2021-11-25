В Уральске перестало работать приложение для отслеживания пассажирских автобусов
Это вызвало бурю негодования со стороны горожан, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 ноября в Уральске перестало работать приложение Infobus.kz, которое предназначено для отслеживания пассажирских автобусов. Оно было удобно тем, что можно было посмотреть сколько автобусов вышли на линии, где они находятся и каков между ними интервал. Открыв с утра приложение, уральцы увидели уведомление о приостановлении деятельности.
– Уважаемые пользователи, мы видим множество ваших обращений. К сожалению, сопровождение сервиса Infobus.kz в городе Уральск с 24.11.2021 года приостановлено. Продление договора по сопровождению сервиса инфобус.кз находится на стороне акимате города Уральск. Телефон доверия ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" - 50-85-49, - говорится в уведомлении.
Горожане восприняли новость с негодованием, ведь многие привыкли по утрам открывать приложение и видеть через сколько времени приедет их автобус. Особенно это касается пассажиров. которые пользуются загородными маршрутами или теми городскими автобусами, которые ходят очень редко.
– Хорошее ведь приложение было, открыл, посмотрел и увидел свой маршрут, тем более в зимнее время. Сейчас же приходится наугад выходить из дома, стоять в мороз и не знать: ждать автобус или нет. Я сама часто езжу на автобусах №13 и №35, которые ездят ну очень редко, - говорит жительница города Айгуль.
Между тем, руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев пообещал, что в скором времени приложение Infobus заработает, так как власти решили продлить с ними договор до конца года.
– Приложение будет работать ещё два месяца, мы провели соответствующие переговоры с представителями этого сервиса. Но со следующего года мы рассматриваем другой вариант отслеживания городских маршрутов, с помощью приложения SmartQala. Этим приложением сейчас активно пользуются уральцы, оплачивают проезд, и для того, чтобы не "прыгать" с одного приложения в другое, мы стараемся включить в приложение SmartQala возможность отслеживания маршрута городских автобусов. Сейчас разработчики работают над этим. Но если не получится объединить эти две услуги, то будем продлевать договор с Infobus.kz, - заверил Жандос Дуйсенгалиев.
К слову, приложение Infobus.kz заработало в 2017 году. Для этого на каждый транспорт установили GPS-датчик, который передает диспетчеру местоположение транспорта. Жители скачали приложение и в режиме реального времени наблюдали, где находится интересующий его маршрут.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!