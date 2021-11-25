- Мы не говорим о том, что завтра собираемся повышать тариф. Мы говорим о самой проблеме. Повышение тарифа необходимо.. Если мы будем этот вопрос рассматривать, то будем рассматривать вместе с общественностью, жителями города. Вопрос очень болезненный и очень актуальный. Я объявляю о том, что если бы тут сидели перевозчики, то первый вопрос они всегда задают - когда вы поднимете тариф. Поэтому поднятие тарифа не задача, но это необходимость, которую мы будем рассматривать. В зависимости от ситуации, я думаю, весной следующего года подойдём к этому вопросу после публичных обсуждений. И тогда будем решать. В одностороннем порядке повышения тарифов не будет, - сказал Кусаинов.

В ходе брифинга в РСК заместитель акима Алматы Серик Кусаинов сообщил, что перевозчики настаивают на пересмотре тарифа за проезд в общественном транспорте.По словам замакима, бюджет выплачивает около 40 миллиардов тенге в год дотаций. И это самый большой показатель по стране. Годом ранее была озвучена цифра, что без дотаций реальная стоимость одного проезда составляет 250 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.